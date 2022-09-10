Фейк: в Удмуртии попытались подкупить избирателей | 360°

Информация о подкупе избирателей в Удмуртии оказалась фейком
РИА «Новости»
В Сети появилась информация о том, что в Удмуртии якобы пытаются подкупить избирателей — деньги предлагают за участие в выездном голосовании за «Единую Россию». «360» разобрался, правда ли это.
Фейк
Данные появились в оппозиционном Telegram-канале «Удмуртия против коррупции». Ресурс опубликовал видеозапись телефонного разговора, где человеку, находящемуся в автомобиле и общающемуся по громкой связи, предлагают за вознаграждение проголосовать за одного из кандидатов от партии «Единая Россия». Речь идет об организованном выезде на автобусе в Сарапул, где пройдет голосование.
Реклама
Правда
Эта видеозапись — весьма сомнительное доказательство. Во-первых, речь идет только о датах голосования, при этом голос на другом конце линии не называет даже фамилий кандидатов, для которых якобы организует голосование. Такую запись можно было бы устроить в рамках съемок пранка.
Реклама
Во-вторых, на попавшей в кадр центральной панели автомобиля можно прочесть показания температуры воздуха снаружи: +32 градуса. Близкие по значению температуры в тени в Ижевске последний раз наблюдались в конце августа. То есть съемка была произведена заранее, а опубликовали видео только 10 сентября — еще один довод в пользу того, что это был злой умысел.
Наконец, номер, с которого человека пригласили на голосование, недоступен, хотя действительно принадлежит удмуртскому филиалу оператора Tele2.
Этот номер можно найти в Сети — он указан в контактах аккаунта социальной сети местной жительницы.
Судя по аккаунту, ее родной город — Можга в Удмуртии, но в описании отношения к военной службе — украинская войсковая часть № 15122Ю, годы службы — с 2010-го по 2016-й. Это может указывать на бенефициаров вмешательства в выборы в России.
Видео может быть пранком, специально размещенным в оппозиционном Telegram-канале для того, чтобы результаты выборов в Сарапуле признали недействительными.
Кстати, одноименную группу — «Удмуртия против коррупции» — во «ВКонтакте» еще 27 апреля 2022 года заблокировали по требованию Генпрокуратуры РФ после того, как там стали писать о спецоперации на Украине.