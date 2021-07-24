Центральная избирательная комиссия зарегистрировала федеральный список кандидатов в депутаты Государственной думы от партии «Справедливая Россия — За правду». Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на официальное постановление.

Всего партия внесла в список 302 человека, из которых четверо идут по общефедеральной части. Это лидер партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов, а также сопредседатели Захар Прилепин и Геннадий Семигин. Четвертым стал сенатор Александр Бабаков.

Голосование на федеральных и региональных выборах пройдет в этом году с 17 по 19 сентября. Это будет восьмой созыв Государственной думы России. Депутатов избирают сроком на пять лет по смешанной системе. Половина проходит в нижнюю палату парламента по партийным спискам, вторая половина — по одномандатным округам. Выборы проходят в один тур.