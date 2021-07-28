Федеральный список партии «Родина» зарегистрировали для выборов в Госдуму

Федеральный список партии «Родина» для выборов в Госдуму зарегистрировали во время заседания Центральной избирательной комиссии России. Оно прошло 27 июля. В список вошли 280 кандидатов партии.

Об этом рассказал депутат Госдумы Алексей Журавлев. Он отметил, что список кандидатов в депутаты Госдумы VIII созыва от партии зарегистрировали. Журавлев поздравил кандидатов от «Родины» с успешным прохождением регистрации и официальным стартом избирательной кампании.

«Теперь только вперед, за Родину! За интересы, права и чаяния наших избирателей!» — заключил он.