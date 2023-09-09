Выборы 09 сентября 2023, 13:07 «Это новшество». Булаев оценил систему «Интерактивный рабочий блокнот» Булаев назвал «Рабочий блокнот УИК» современным средством и новшеством РИА «Новости»

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Система «Интерактивный рабочий блокнот УИК» есть под рукой у каждой комиссии. Заместитель председателя ЦИК России Николай Булаев назвал плюсы этой технологии.

Скорость ведения протоколов в ходе голосования — очень важная часть избирательного процесса. В этом членам УИК помогает блокнот-справочник. Он позволяет определить хронологию действий, которые должны произойти на территории избирательного участка.

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«Это современное средство, которое познается и развивается», — подчеркнул Булаев.

Голосование проходит в 85 регионах России с 8 по 10 сентября. Участки для избирателей работают с 08:00 до 20:00. Отдать голос можно и дистанционно.

Лидером по по количеству поданных заявлений на участие в дистанционном электронном голосовании стала Московская область, заявил ранее Булаев.