Выборы 15 марта 2024, 14:31 Есть чему поучиться. Памфилова — о сотрудничестве с ЦИК Казахстана Председатель Абдиров: ЦИК Казахстана стал независимым РИА «Новости»

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ЦИК Республики Казахстан стал полностью независимым. Об этом во время конференции в Центризбиркоме России заявил председатель казахстанского избиркома Нурлан Абдиров.

Он рассказал, что в конце прошлого года ЦИК Казахстана исполнилось 30 лет. По случаю этого события в республике провели конференцию.

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«Хочу отметить, ЦИК Казахстана стал полноценным и независимым», — подчеркнул он.

По состоянию на сегодня республике, по словам Абдирова, удалось создать полноценную независимую избирательную комиссию. Процесс выборов в Казахстане продолжает развиваться, подчеркнул он.

Глава Центризбиркома России Элла Памфилова отметила, что Россия перенимает опыт Казахстана в этой сфере.

«Нам есть чему у вас поучиться, мы учимся», — заявила она.

По состоянию на 14:00 явка на выборах президента России составила 8,95%. Избирательные участки открылись в 08:00 и закроются в 20:00. Выборы продлятся с 15 по 17 марта.