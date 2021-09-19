Енот Том может стать символом штаба наблюдателей за выборами в Москве

Общественный штаб по наблюдению за выборами в Москве может объявить конкурс на лучшее имя для своего нового символа — енота. Об этом рассказал журналистам его руководитель Алексей Венедиктов.

Накануне Венедиктов рассказал, что на участке 1262 в Москве избиратель выпустил енота. Хищник по кличке Том бегал от полицейских на протяжении семи минут.

Когда животное было поймано, то его вместе с хозяином увезли в полицию, но позже отпустили, отметило РИА «Новости». Енот, как заявил Венедиктов, может стать символом штаба по наблюдению.

«Согласились, что эмблемой штаба станет енот Том. Идет вопрос о том, переименовывать его или нет, как быть с авторским правом. Так что, может быть, мы объявим конкурс на лучшее имя для енота штаба по наблюдению», — отметил Венедиктов.

Житель Ялты произвел фурор на избирательном участке, явившись голосовать в маске коня и пальто. Комичности образу коня добавлял скомканный пакет в руке, но при этом на пальто у него были золотистые обшлага. С выбором обуви он, вероятно, не стал заморачиваться и предпочел кроссовки. В таком виде избиратель явился на участок в первый день голосования, 17 сентября.