Выборы 09 сентября 2023, 13:43 Электронные программы научили подводить итоги выборов по разным часовым поясам Булаев: программы могут подводить итоги голосований по часовым поясам регионов Телеканал «360»

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Электронные сервисы выборов России могут подводить итоги голосования в зависимости от времени в конкретном регионе. Об этом рассказал заместитель председателя ЦИК России Николай Булаев.

Электронные сервисы выборов России могут подводить итоги голосования в зависимости от времени в конкретном регионе. Об этом рассказал зампредседателя ЦИК России Николай Булаев.

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«Мы начинали с небольших субъектов, а теперь мы научили программы проводить выборы и в органы муниципальной власти. Мы научили программу подводить итоги голосования по каждому часовому поясу», — рассказал он.

Булаев добавил, что голосование проходит в Архангельской области, в том числе Ненецком автономном округе. По словам председателя, было замечено «небольшое отклонение от того, что должно было быть».

«В целом голосование идет штатно. Активность сопоставима с прошлым годом, все есть в интернете. Некоторые субъекты сейчас подошли к 80% (явки — прим. ред.)», — заключил Булаев.

Ранее Булаев рассказывал, что система«Интерактивный рабочий блокнот УИК» есть под рукой у каждой комиссии. Он очень помогает членам участковых избиркомов.