Электронное голосование на выборах 2021 года пройдет минимум в пяти регионах

Председатель Центризбиркома России Элла Памфилова рассказала, что на региональных выборах в сентябре 2021 года эксперимент по электронному голосованию будет проводиться минимум в пяти регионах. Москва в их число пока не входит.

«Мы предполагаем на предстоящих выборах использовать электронный сбор подписей не менее чем в пяти регионах. Это Карелия, Чечня, Курская, Новгородская и Оренбургская области», — сообщил ТАСС со ссылкой на заявление Памфиловой на заседании комиссии по развитию гражданского общества и общественному контролю Общественной палаты Москвы.

Глава ЦИК также рассказала, что в Тульской области есть вероятность проведения электронного голосования на выборах регионального губернатора.

Памфилова отметила, что данные эксперименты будут проводиться только на этапе региональных выборов. «Пока нет нормы, которая позволяла бы собирать подписи в электронном виде на федеральных выборах. Но надеюсь, что законодатель примет такое решение», — надеется она.

Председатель Мосгордумы Алексей Шапошников в ходе заседания озвучил заявку Москвы на возможность принять участие в эксперименте по электронному сбору подписей на довыборах в гордуму.

В мае 2020 года Госдума приняла закон о возможности дистанционного сбора подписей избирателей. Он предусматривает сбор подписей, которые необходимы для регистрации кандидата или списка кандидатов, а также для назначения референдума через единый портал госуслуг. Количество подписей, собранных онлайн, должно быть прописано в законе субъекта РФ, однако оно не может превышать 50% от общего количества необходимых для регистрации кандидата голосов.

Технология дистанционного сбора подписей на прошедших выборах в сентябре 2020 года успешно была протестирована в нескольких регионах: Пермском крае, Республике Чувашия, Челябинской области.