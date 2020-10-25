Экзитполы предсказали выход Кличко во второй тур на выборах мэра Киева

Согласно опросам на выходе из избирательных участков (экзитполам), Виталий Кличко лидирует на выборах мэра Киева. Однако не набирает необходимого числа голосов для победы в первом туре.

По данным телеканала «Украина 24», за действующего мэра проголосовали 45,93% избирателей. Далее идет кандидат от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь», бывший мэр украинской столицы Александр Попов (9,62%) и представительница партии «Слуга народа» Ирина Верещук (8,53%).

В социологической группе «Рейтинг» подсчитали, что Кличко набирает 47,8%, Попов — 8,6%. На третьем месте Сергей Притулов от партии «Голос», Ирина Верещук занимает четвертое.

Александр Попов руководил Киевом в 2010–2014 годах. С января по март 2014 года главой администрации был соавтор Декларации о государственном суверенитете Украины Владимир Макеенко. Затем его сменил бывший боксер Виталий Кличко, победивший на внеочередных выборах 2014 года с 56,7% голосов, а на очередных выборах следующего года с 66,5%.

По данным экзитполов, мэры Одессы и Львова Геннадий Труханов и Андрей Садовый также не смогли выиграть в первом туре.

Во втором соперником Труханова будет представитель «Оппозиционной платформы» Николай Скорик. За место мэра Львова с Садовым поборется представитель партии «Европейская солидарность» Олег Синютка.