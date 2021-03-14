Экзитполы предсказали поражение партии Меркель на выборах в ФРГ

Входящая в правящую коалицию ФРГ партия Христианско-демократический союз (ХДС) проигрывает в двух федеральных землях, в которых сегодня прошли местные выборы. Об этом свидетельствуют данные экзитполов телеканала ARD.

В Баден-Вюртемберге ХДС, согласно опросу на выходе с избирательных участков, набирает 23,6%, в Рейнланд-Пфальце — 26,8%.

В обоих регионах ХДС занял второе место. Это худший результат в истории партии канцлера Ангелы Меркель.

В Баден-Вюртемберге побеждают «Зеленые» — эта партия набирает 32,4%. Третий результат у социал-демократов — 11,6%. Далее идут Свободная демократическая партия с 10,4% и ультраправая «Альтернатива для Германии» с 10,1%.

В Рейнланд-Пфальце лидирует СДПГ с 36% голосов. Третье место у «Альтернативы для Германии» — 9,1%, замыкают четверку «Зеленые» с 8,2%.

После выборов новый состав региональных парламентов сформирует местное правительство в Баден-Вюртемберге.

В Рейнланд-Пфальце правительство возглавляет Мария-Луиза Драйер из Социал-демократической партии. Премьер-министр Баден-Вюртенберга Винфрид Кречман представляет «Зеленых».