Эксперт оценил предварительные результаты праймериз в США

«То, что Байден набирает, и что он победит на съезде — а на съезде он, скорее всего, победит, потому что партийный аппарат поставил на него так же, как до этого он ставил на Клинтон — означает, что Трампа ждут абсолютно такие же выборы, как предыдущие. Потому что это будет борьба кандидата от политического класса с кандидатом, который подчеркнуто противостоит политическому классу. И, думаю, для Трампа это выгоднее и удобнее, чем бороться с Сандерсом, который в каком-то смысле „Трамп Демократической партии“ и они паслись бы с Сандерсом на одной площадке», — заметил Журавлев.

Эксперт обратил внимание на отношение к России со стороны кандидатов партий. По мнению специалиста, «они все примерно одинаковы».

«Байден, наверное, наименее приятен, потому что он человек политического класса он живет в традиционной американской мифологии „империи зла“. Трамп и Сандерс все-таки в меньшей степени подвержены этой идее, что Россия — „империя зла“. Они готовы с нами разговаривать, хотя не уверен, что способны договариваться. Байден же ни разговаривать, ни договариваться, по крайней мере, до сих пор, желания не проявлял», — резюмировал Журавлев.

Ранее американский лидер Дональд Трамп оценил кандидатов от Демократической партии Майкла Блумберга и Элизабет Уоррен на праймериз «супервторника».