Единый список кандидатов от КПРФ зарегистрировали в Мособлдуму

Накануне, 26 июля, избирательная комиссия Московской области зарегистрировала единый список кандидатов в региональный парламент от подмосковного отделения политической партии КПРФ. Представителям партии вручили регистрационные удостоверения в торжественной обстановке.

В понедельник был выдвинут список из 96 кандидатов. Среди них — действующие депутаты Мособлдумы, муниципальные депутаты, инженеры и рабочие, фермеры и представители интеллигенции, а также руководители предприятий. Известно, что 93 кандидата — члены КПРФ.

Подмосковное отделение КПРФ идет на выборы с антикризисной программой, основанной на программе партии «10 шагов к власти народа». Она определяет эффективные и реализуемые шаги восстановления экономического и социального потенциала Московской области. Реализация этой программы даст мощный импульс развитию Подмосковья, поможет решить существующие проблемы региона и страны в целом.

Источник фото: пресс-служба МК КПРФ

Один из лидеров партийного списка, секретарь МК КПРФ, председатель комитета Мособлдумы по местному самоуправлению Александр Наумов поблагодарил членов ИКМО и рабочую группу за проделанную работу по проверке документов кандидатов от КПРФ.

«Мы идем на выборы командой единомышленников, которая готова работать на благо жителей Подмосковья. Мы сделаем все для того, чтобы Московская область развивалась и процветала. Я уверен, что наши предложения найдут отклик у избирателей. Мы надеемся, что ИКМО сделает все возможное, чтобы выборы прошли в честной и конкурентной, открытой борьбе», — сказал он.

Наумов отметил, что МК КПРФ идет на выборы с народной программой, благодаря которой область станет регионом опережающего развития, она также обеспечит достойную жизнь местным жителям.

«Наша общая с ИКМО задача — приложить все усилия, чтобы выборы прошли открыто и честно. Выборы должны быть соревнованием избирательных программ и кандидатов, которые предстанут перед нашими избирателями. Результат на выборах зависит от четкости работы избирательных штабов каждого кандидата, эффективного ведения агитации и подготовки контрольных функций», — отметил Наумов.

Выборы в Госдуму и Мособлдуму пройдут 17–19 сентября. Лишь от избирателей зависит, какой будет власть в стране и области, какие законы будут приниматься, насколько ощутимой будет забота о населении со стороны государства