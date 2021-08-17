Единороссы обсудили меры помощи людям с инвалидностью

Партия «Единая Россия» включила в свою программу оказание помощи людям с инвалидностью. При ее составлении они будут учитывать обращения жителей.

«Единая Россия» провела круглый стол после получения в Единый центр сбора наказов большого количества просьб, связанных с помощью людям с инвалидностью. Модерировал беседу депутат Госдумы, председатель Всероссийского общества инвалидов Михаил Терентьев.

«Вопросы трудоустройства, безбарьерной среды, возможность заниматься спортом, учиться — вот главные темы, которые мы видим в наказах граждан с инвалидностью для программы партии», — сказал он.

Депутат Мособлдумы, председатель Всероссийского общества слепых Владимир Вшивцев при этом отметил, что для работы в этой сфере нужна квалификация и погруженность в проблему, а также знание законов.

«Часть вопросов регулирует федеральное законодательство, часть региональное или муниципальные нормы. В этом надо разбираться, хорошо знать возможности», — добавил Вшивцев.

Одним из инструментов для достижения цели, который есть в Московской области, он назвал инициативное бюджетирование. С помощью него можно решать проблемы инвалидов с большой эффективностью.

Депутат добавил, что нужно тщательнее координировать школы, где учатся инвалиды. Он предложил составлять реестры учеников с проблемам здоровья и создавать условия, которые отвечают характеру их заболевания.