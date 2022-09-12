«Единой России» достанутся более 1100 мандатов муниципальных депутатов в Москве | 360°

Выборы 12 сентября 2022, 11:03 Поделиться Telegram

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Viber «Единой России» достанутся более 1100 мандатов муниципальных депутатов в Москве Кандидаты «Единой России» получат 1100 мандатов на выборах в Москве РИА Новости

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Муниципальные выборы в Москве прошли без происшествий, несмотря на хакерские атаки против системы онлайн-голосования. Более 1100 мандатов депутатов достанутся кандидатам от партии «Единая россия», сообщили в Общественном штабе по наблюдению за выборами.

«Выборы прошли штатно, жалоб было немного. Нарушений, которые могли бы повлиять на итоги выборов, не произошло», — подвели итоги в штабе наблюдателей.

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Явка избирателей в Москве составила 33,9%. Обработка результатов еще не завершилась, но уже известно, как примерно распределились голоса. Наибольшая часть депутатских мандатов достанется кандидатам от «Единой России», более 1100 мест. Остальные распределят между собой представители других партий, общественных движений и самовыдвиженцы.

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Хакеры почти 20 тысяч раз попытались взломать систему онлайн-голосования, однако безрезультатно. В этом году в пилотном режиме вели электронный реестр избирателей, чтобы не допустить повторного голосования. В Общественном штабе по наблюдению за выборами этот эксперимент назвали успешным.

В 82 регионах России с 9 по 11 сентября прошли выборы в органы власти разных уровней. Москвичи выбирали депутатов 125 из 146 муниципальных образований. Они голосовали в традиционном очном формате либо онлайн.

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