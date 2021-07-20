Соглашение «За безопасные выборы!» подготовила партия «Единая Россия». Документ предлагает политическим партиям, выдвинувшим кандидатов, организовать избирательный процесс с соблюдением санитарных норм и сократить массовые мероприятия в период избирательной кампании.

Основная цель соглашения — обеспечить безопасность избирателей и защитить их здоровье в условиях пандемии.

Секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак отметил, что все участники предвыборной кампании, включая агитаторов и сотрудников избирательных штабов, должны иметь средства санитарной защиты и соблюдать требования региональных и санитарных властей.

«Выборы важны, но еще важнее здоровье и безопасность наших граждан», — подчеркнул он. Андрей Турчак призвал все политические объединения взять на себя добровольные обязательства по соблюдению действующих санитарных мер.

Главный врач родильного дома в городском округе Балашиха Наталья Алимова отметила, что к сентябрьским выборам победить пандемию не получится. Поэтому все меры предосторожности необходимо соблюдать.

Выборы должны пройти — людям нужны перемены. А для профилактики рисков, связанных с распространением коронавирусной инфекции, при подготовке и проведении голосования должны соблюдаться основные правила Наталья Алимова главврач родильного дома в городском округе Балашиха.

«Все участники процедуры должны быть обеспечены средствами индивидуальной защиты, возможностью продезинфицировать руки, должна соблюдаться социальная дистанция. Также для избирателей будет предоставлена возможность проголосовать онлайн, не посещая избирательный участок лично. При таком уровне подготовки голосование пройдет абсолютно безопасно», — подчеркнула Алимова.

Наталья Алимова отметила, что все предлагаемые меры сегодня необходимы. Роддом, где она работает, уже в третий раз перевели в ковидный госпиталь.

В том месте, где люди должны рождаться, происходит абсолютная противоположность — они умирают. И виной этому зло под названием COVID-19 — то, с чем мы боремся по сегодняшний день Наталья Алимова главврач родильного дома в городском округе Балашиха.

Идею о проведении выборов в безопасном режиме поддержал и главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко.

«Для меня и всей нашей команды тяжелые больные, смерти не пустые слова. Я не могу сказать, что пандемия закончилась», — заявил он. Он призвал всех участников выборов строго соблюдать правила, а тех, кто работает с людьми, обязательно пройти вакцинацию.