«Единая Россия» прислушалась к предложению регионов в программе обновления парка школьных автобусов и скорых

Российские регионы получат более 1600 новых машин скорой помощи и четырех тысяч школьных автобусов в этом году. Об этом сообщили в «Единой России».

При составлении карты потребностей регионов в машинах скорой помощи и школьных автобусах депутаты от «Единой России» ориентировалась на запросы от учебных заведений, родителей, работников станций скорой помощи.

Первый заместитель председателя Совета Федерации, секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак во время совещания в штабе общественной поддержки партия заявил, что школы и больницы должны получить новые машины в максимально короткие сроки.

Он напомнил, что предложения о выделении средств на закупку школьных автобусов и машин скорой помощи в регионы вошли в послание президента по инициативе депутатов «Единой России».

«Глава государства отметил, что учебные заведения страны получат не менее 16 тысяч школьных автобусов. Тема нашла отражение в народной программе „Единой России“ — в разделе „Современное образование и передовая наука“. Государство в ближайшие три года дополнительно направит еще пять тысяч новых скорых в сельскую местность, в поселки городского типа и малые города», — рассказал Турчак.

Поставка новых школьных автобусов расширит географию поездок учащихся, в том числе на различные экскурсии, отметила сопредседатель Центрального штаба ОНФ, руководитель образовательного центра «Сириус» Елена Шмелева.

Инициативу поддержала председатель Российского союза сельской молодежи Юлия Оглоблина. Она предложила заложить финансирование на перевозку детей на внешкольные занятия в региональных бюджетах. В ответ Турчак заявил, что этот вопрос будет поднят депутатами «Единой России» на региональном уровне при обсуждении проектов бюджета.

«На данный момент уже 900 новых скорых доставлены в регионы и приняты в эксплуатацию. Важно понимать, что парк скорой помощи должен обновляться постоянно — это не какая-то одноразовая акция. То, что реализуется сейчас, — беспрецедентно. Я уверен, что партия может обеспечить правильный контроль и реализацию этих направлений», — подчеркнул он.

Процесс обновления автопарка машин скорой помощи в Московской области идет полным ходом. Секретарь областного отделения «Единой России» Игорь Брынцалов рассказал, что несколько дней назад губернатор Подмосковья Андрей Воробьев передал медикам более 100 новых машин неотложной помощи.