Выборы 10 сентября 2023, 22:11 «Единая Россия» после обработки 98% голосов вышла в лидеры на выборах в Заксобрание Запорожской области ИК Запорожской области: «Единая Россия» набрала 83% на выборах в Заксобрание РИА «Новости»

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На выборах депутатов Законодательного собрания Запорожской области первого созыва после обработки 98,06% протоколов лидирует партия «Единая Россия». Предварительные данные опубликовал в Telegram-канале избирком региона.

В подсчете учитывались экстерриториальные участки и протоколы досрочного голосования. «Единая Россия» набрала 83,06% голосов. Со значительным отрывом пятипроцентный рубеж преодолели «Коммунистическая партия РФ» (5,02%), «Справедливая Россия — За правду» (5,13%) и «Либерально-демократическая партия России» (5,82%).

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По предварительной информации избиркома, явка составила 68,11%. Депутатские мандаты распределят между партиями, которые набрали пять и более процентов голосов избирателей. Заседание избиркома по распределению мандатов пройдет в ближайшее время, сообщили в ИК Запорожской области.

Избирательные участки в новых регионах России закрылись досрочно, в 15:00. Местные избиркомы сразу приступили к подсчету голосов.