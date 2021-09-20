«Единая Россия» получила почти 50% голосов после подсчета 95% протоколов

ЦИК уже обработал 95,06% протоколов. По предварительным результатам, партия «Единая Россия» удерживает лидерство на выборах в Госдуму. Она получила 49,63% голосов.

На втором месте КПРФ (19,2%), на третьем — ЛПДР (7,48%), сообщило РИА «Новости». Кроме того, в пятерке оказались «Справедливая Россия — За правду» (7,43%) и «Новые люди» (5,4%).

Таким образом, получается, что в Государственную думу проходят пять партий, преодолев пятипроцентный электоральный барьер.

ЦИК также подсчитал, что представители «Единой России» лидируют в 199 одномандатных округах, КПРФ — в девяти, «Справедливой России — За правду» — в восьми. У «Гражданской платформы», ЛДПР, «Родины», и Партии Роста тоже по одному кандидату-лидеру.

Выборы разных уровней прошли в России с 17 по 19 сентября. Депутатов Госдумы избрали на пять лет по смешанной системе: 225 депутатов — по партийным спискам, еще 225 — по одномандатным округам в один тур.

Также в парламентских выборах участвовали следующие партии: «Яблоко», «Зеленые», Российская партия свободы и справедливости, «Коммунисты России», «Зеленая альтернатива» и Партия пенсионеров.