Выборы 10 сентября 2023, 23:10 «Единая Россия» получила большинство мест в Народном Совете ЛНР Кандидаты от «Единой России» получили 39 из 50 манднатов в Народном Совете ЛНР РИА «Новости»

Читать 360tv в

Выдвинутые партией «Единая Россия» кандидаты в депутаты Народного Совета Луганской Народной Республики получили большую часть мандатов на прошедших выборах. Об этом со ссылкой на данные регионального избиркома сообщил Луганский информационный центр.

В утвержденном результате голосования протоколе говорится, что «Единая Россия» получила 74,63% голосов, что обеспечило ей 39 мандатов. Второе место с результатом 9,87% голосов и пять мандатов получили кандидаты ЛДПР.

Реклама

На третьем месте расположились представители КПРФ, получившие 7,5% голосов и четыре мандата. Последними кандидатами, прошедшими в парламент, стали выдвиженцы партии «Справедливая Россия — Патриоты — За правду» с результатом 5,56% голосов и два мандата.

Кандидаты от партии «Новые люди» не смогли преодолеть необходимый барьер и получили только 1,46% голосов.

Выборы в парламент Луганской Народной Республики прошли по партийным спискам. Для получения представителям партий нужно набрать не менее 5% голосов избирателей. Всего в Народном Совете 50 депутатских мест. Результат «Единой России» сделал фракцию парламентским большинством.

Явка на голосовании в Луганской Народной Республике составила 72,53% от общего числа избирателей в регионе. Участки закрылись в 16:00 и начался подсчет голосов.