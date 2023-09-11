Выборы 11 сентября 2023, 20:36 «Единая Россия» получила большинство мест в Народном совете ДНР Избирком ДНР утвердил результаты выборов депутатов в Народный совет

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Итоги первого голосования на выборах депутатов в Народный совет ДНР подвели в Доме правительства региона в Донецке. В голосовании приняли участие 76,41% от общего числа зарегистрированных избирателей, сообщила корреспондент «360» Виктория Комогорцева.

Необходимый кворум для оглашения результатов голосования собрался быстро. Присутствующие журналисты приготовились оперативно передать все данные о результатах голосования в свои редакции. Решение об утверждении результатов прошедших выборов участники заседания приняли единогласно.

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Самое большое количество голосов — 78,03% — получили кандидаты от партии «Единая Россия», на втором месте оказались представители КПРФ с результатом 6,43%. Третьей партией, которая прошла в республиканский парламент стала ЛДПР, получившая 6,25%. Четвертое место досталось «Новым людям» с результатом 5,14%.

Не смогли набрать результат более пяти процентов для прохода в парламент кандидаты от партии «Справедливая Россия — Патриоты — За правду». За них проголосовали 3,27% избирателей.

Все 90 мандатов в Народном совете ДНР распределились следующим образом: «Единая Россия» получила 74 места и сформировала парламентское большинство, КПРФ и ЛДПР получили по шесть мест, «Новые люди» — четыре мандата. Итоги голосования участники заседания утвердили в итоговом протоколе.