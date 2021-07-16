«Единая Россия» подала документы для регистрации кандидатов на выборы в Мособлдуму

«Единая Россия» подала документы в Мособлизбирком для регистрации кандидатов на выборы в областную думу. По партийным спискам для участия в кампании выдвинули 80 кандидатов. 75 из них баллотируются от территориальных групп, еще пять — в общерегиональном списке.

Общерегиональный список на выборах в Мособлдуму возглавил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев. Также туда вошли секретарь Московского областного регионального отделения партии «Единая Россия», председатель Московской областной думы Игорь Брынцалов, депутат Госдумы Лидия Антонова, сенатор — представитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Московской области Виктор Абрамов и депутат Мособлдумы Дмитрий Голубков.

«Единая Россия» также сформировала 25 территориальных групп, выдвинуты по три человека от каждой. В результате в Мособлизбирком сдали документы на регистрацию 80 человек.

«В партийном списке представлены самые разные люди — врачи, учителя, волонтеры. Список кандидатов утвержден по итогам предварительного голосования. Сегодня могу с уверенностью сказать, что сформирована единая команда, готовая работать на результат и в интересах жителей Подмосковья», — сказал Игорь Брынцалов.

Он отметил, что избирательная кампания вступила в активную фазу.

«Впереди — два месяца работы в округах, ведение агитации. Конкуренция среди кандидатов и политических объединений высокая. Выражу надежду на честную и достойную позицию всех участников кампании. Победу в итоге одержит тот, чья программа будет подкреплена не пустыми обещаниями, а конкретными делами. Программа жизнеспособная, максимально отвечающая запросам избирателей», — подчеркнул секретарь Московского областного регионального отделения партии «Единая Россия».

От партии также будут в индивидуальном порядке выдвигаться участники выборов в Мособлдуму по 25 одномандатным округам. Полный список кандидатов можно просмотреть на сайте областного отделения партии «Единая Россия».