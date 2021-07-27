«Единая Россия» подала документы для регистрации кандидатов на выборы в Мособдуму

«Единая Россия» подала документы в Мособлизбирком, чтобы зарегистрировать список кандидатов для участия в выборах в областную думу. По партийным спискам выдвинули 80 кандидатов.

Из них пять кандидатов вошли в общерегиональный список, остальные 75 — выдвинуты от территориальных групп (по три кандидата от 25 территориальных групп).

Общерегиональный список возглавил губернатор Московской области, член Бюро Высшего совета «Единой России» Андрей Воробьев. Вместе с ним в этом списке оказались депутат Госдумы Лидия Антонова, секретарь Московского областного регионального отделения партии «Единая Россия», председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов, сенатор — представитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Московской области Виктор Абрамов и депутат Мособлдумы Дмитрий Голубков.

«Регистрация списка — очередной, но немаловажный этап в проведении избирательной кампании. Среди сданных сегодня документов — письменные уведомления о том, что кандидаты не имеют счетов и вкладов в иностранных банках, не владеет иностранными финансовыми инструментами», — отметил Игорь Брынцалов.

Он добавил, что избирательная кампания приближается к наиболее активной фазе. Документы проверят в течение 10 дней, и если список зарегистрируют — начнется полноценная агитационная кампания.

«Сегодня наша основная задача — это формирование народной программы, программы развития Подмосковья на ближайшие пять лет. Наши кандидаты встречаются с людьми, собирают инициативы и предложения. Работает Центр сбора наказов, который аккумулирует всю информацию с территорий, распределяет наказы по направлениям и уровням (федеральный, региональный, муниципальный). Из предложений жителей Подмосковья и будет сформирована программа партии», — пояснил Игорь Брынцалов.

Кроме того, от «Единой России» будут выдвигаться кандидаты на выборы в Мособлдуму по 25 одномандатным округам. Делать они это будут в индивидуальном порядке. Полный список кандидатов на участие в выборах можно просмотреть на сайте областного отделения партии «Единая Россия».