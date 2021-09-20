«Единая Россия» одержала победу на выборах в Госдуму в Хакасии, Ивановской и Новосибирской областях

После обработки 100% протоколов партия «Единая Россия» победила на выборах депутатов Госдумы в Ивановской, Новосибирской областях и Хакасии. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на избирательные комиссии регионов.

В Ивановской области «Единая Россия» набрала 36,5%, КПРФ — 27,94%, ЛДПР — 9,43%. У «Справедливой России — За Правду» — 7,65%, у «Новых людей» — 5,92%.

«По федеральным спискам политических партий „Единая Россия“ набирает 35,25%, КПРФ — 25,86%, ЛДПР — 9,61%, „Новые люди“ — 8,71%, „Справедливая Россия“ — 6,94%. Это все партии, которые набрали более 5% голосов», — сказала глава избиркома Новосибирской области Ольга Благо.

По трем из четырех одномандатных округов в Новосибирской области лидерство также за кандидатами от «Единой России». По округу 135 Олег Иванинский получает 31,29% голосов, на втором месте — коммунист Андрей Жирнов с 24,76%.

В Хакасии «Единая Россия» одерживает победу с с 33,30% голосов. На втором месте КПРФ (29,92%), далее — «Новые люди» (9,89%), ЛДПР (7,94%), «Справедливая Россия — За правду» (6,59%).

Голосование разных уровней проходило в России с 17 по 19 сентября. Депутаты Госдумы избираются на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов — по партийным спискам, 225 — по одномандатным округам в один тур.