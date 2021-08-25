«Единая Россия» объявила о корректировке народной программы в ответ на актуальные вызовы

Партия «Единая Россия» начнет корректировать народную программу в ответ на актуальные вызовы. Депутат Госдумы Вячеслав Фетисов заявил, что мир динамично меняется и такая программа нужна как основа для движения вперед.

«После первого этапа съезда партия предложила гражданам принять участие в формировании народный программы. Была проведена большая работа по сбору и анализу предложений. Важно ежедневно реагировать на все, что происходит в регионах, в стране в целом, в мире», — сказал Фетисов.

По его словам, образование и здравоохранение — это те сферы, которые требуют постоянного мониторинга и внесения изменений. Фетисов выразил уверенность в том, что в ближайшее время сферой постоянного внимания и быстрого принятия решения станут и вопросы экологии, во многом определяющие изменения в жизни россиян.

Председатель партии Дмитрий Медведев отметил, что благополучие людей является решающим аргументом деятельности «Единой России». При рассмотрении народной программы становится понятно, что это итог общей огромной и серьезной работы, подчеркнул Медведев.

«Это не набор лозунгов. Там абсолютно конкретные вещи. Причем они рождались на наших глазах и были поддержаны на высшем уровне. Но самое главное, что мы берем на себя ответственность за исполнение именно этих обязательств. Нам нужно понимать, что предложения не закончатся сегодняшними решениями», — отметил председатель партии.

Медведев уточнил, что этот механизм можно было бы сделать работающим на постоянной основе. С учетом инициатив россиян и того, как будет развиваться страна, нужно вносить в программу наиболее актуальные дополнения. Это позволит отвечать на вызовы, с которыми сталкиваются и Россия, и весь мир.

«Программная деятельность, программная комиссия должны работать не только сейчас, но и все последующие годы — отвечать за реализацию предвыборной программы, за ее корректировку. Задача эта большая, ответственная. Мы представляем интересны огромного количества людей. Их благо является решающим аргументом, главным доводом в деятельности нашей партии», — сказал Дмитрий Медведев.

Председатель партии также затронул один из крупнейших блоков народной программы, в которой говорится о сохранении традиций, истории и культуры страны.

«Нельзя забывать и об уникальных традициях, истории и культуре России. О том культурном коде, который заложен в каждом из нас. О сохранении наследия прошлого и продолжении этой работы в будущем. Особую поддержку партия будет оказывать институтам гражданского общества, благотворительным организациям, которые выполняют важные социальные задачи. Волонтерам, молодежным объединениям», — добавил председатель «Единой России».

Второй этап съезда «Единой России» прошел в Москве 24 августа.