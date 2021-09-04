«Единая Россия» начала обучение наблюдателей перед выборами в Госдуму

Партия «Единая Россия» начала учить наблюдателей, которых отправит на избирательные участки во всей стране во время парламентских выборов. Всего их будет 95 тысяч человек. Об этом сообщил руководитель федерального штаба, сенатор Александр Карелин.

«Наблюдатели должны проверить наличие санитайзеров, масок, разметки для социальной дистанции на участках. И тогда соглашение „Единой России“ с другими политическими партиями за безопасные выборы будет реализовано. Мы должны сообщать о возможных проблемах территориальным комиссиям и Центризбиркому», — приводит РИА «Новости» слова Карелина.

Сенатор подчеркнул, что главная цель наблюдателей — это честные и безопасные выборы.

По словам заместителя председателя ЦИК Николая Булаева, избирательная кампания в этом году — крупнейшая за последние пять лет. Он добавил, что наблюдателей будут назначать по шесть человек на один участок за три дня до голосования.

Парламентские выборы в России начнутся 17 сентября. Из-за пандемии коронавируса они будут проходить три дня.