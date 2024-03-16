Выборы 16 марта 2024, 18:12 Дважды Герой СССР Борис Волынов проголосовал в Звездном Городке

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Летчик-космонавт Гагаринского отряда, дважды Герой СССР Борис Волынов принял участие в голосовании на выборах президента. Он поставил отметку в избирательном бюллетене на участке в Доме космонавтов в Звездном Городке.

«Я всех поздравляю с этой замечательный датой и этим процессом, когда избиратель изъявляет свое желание и намерение. Желаю каждому космической удачи!» — сказал 89-летний космонавт.

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Волынов, несмотря на почтенный возраст, не пропускает выборы в Московской области. В сентябре 2023 года он также голосовал в Звездном Городке.

В Можайском округе проголосовала чемпионка мира по самбо Карина Черевань. Она назвала участие в выборах поступком, который определяет патриотично настроенного человека.