16 марта 2024, 18:12
Дважды Герой СССР Борис Волынов проголосовал в Звездном Городке
Летчик-космонавт Гагаринского отряда, дважды Герой СССР Борис Волынов принял участие в голосовании на выборах президента. Он поставил отметку в избирательном бюллетене на участке в Доме космонавтов в Звездном Городке.
«Я всех поздравляю с этой замечательный датой и этим процессом, когда избиратель изъявляет свое желание и намерение. Желаю каждому космической удачи!» — сказал 89-летний космонавт.
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Волынов, несмотря на почтенный возраст, не пропускает выборы в Московской области. В сентябре 2023 года он также голосовал в Звездном Городке.
В Можайском округе проголосовала чемпионка мира по самбо Карина Черевань. Она назвала участие в выборах поступком, который определяет патриотично настроенного человека.
Выборы президента — 2024
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