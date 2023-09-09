Выборы 09 сентября 2023, 17:55 Друзья в костюмах единорогов проголосовали в Раменском

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На избирательном участке в Раменском проголосовали двое друзей в костюмах единорогов. Местная жительница Софья Миронова решила таким образом поднять настроение себе, комиссии и другим избирателям. Ее друг Алексей Сухов поддержал идею и выбрал забавный и яркий бело-розовый наряд в том же стиле.

Ребята пришли на участок в Раменской средней школе № 21, вели себя вежливо и сдержанно, будто и не облачились в такие смешные костюмы. Их неординарный внешний вид немного удивил членов избиркома, но в целом к девушке и молодому человеку отнеслись положительно — видя их, многие улыбались.

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Сами друзья тоже остались довольны воплощением своей идеи.