«Доверие достаточно высоко». Политолог Потуремский спрогнозировал явку выше 50% на выборах в Госдуму

Явка к концу третьего дня парламентских выборов в России может превысить 50% с учетом электронного голосования. Такой прогноз в эфире «360» сделал директор по политическому анализу Института социального маркетинга Виктор Потуремский.

Эксперт отметил, что явка на выборах в Госдуму по итогам двух дней голосования составила 31,5%, но без учета тех, кто проголосовал дистанционно.

«Я думаю, что прогноз явки к концу сегодняшнего дня может быть 50%, может быть, чуть выше этой цифры», — сказал Потуремский.

Явку повышает как трехдневный формат голосования, так и дистанционное электронное голосование, указал он.

Хотя выборы депутатов Госдумы задают основную повестку, внимание к выборам в региональные заксобрания, выборам губернаторов и муниципальным выборам также особенное, учитывая непростые условия пандемии, отметил политолог.

Потуремский отверг предубеждение о том, что люди в России не столь погружены в технологии, чтобы воспользоваться электронным голосованием.

«Это немного такое заблуждение про низкую компьютеризацию, особенно когда мы говорим про Подмосковье или про Москву. И я очень часто сталкиваюсь со стереотипом, что вот когда мы говорим про пользователей интернета и про голосование в интернете, что это удел молодых. Я, как социолог, могу сказать, что это не так. В первую очередь структуру ДЭГ составляют люди, которые пользуются государственными услугами. И там достаточно высокая доля взрослого и даже старшего поколения, которые чувствуют себя в цифровом пространстве достаточно уверенно. И прежде всего через вот опыт, полученный по двум направлениям. Первое — это медицинские услуги, которые давно перешли в интернет, и они ими пользуются. А второе — это пользователи госуслуг, а это явно не молодежь», — объяснил Потуремский.

Хакерские атаки не представляют угрозы для электронного голосования, по мнению эксперта. Он отметил, что в пятницу уже были сообщения о кибератаках, но их удалось отбить.

«Нужно отдать должное — отечественные государственные услуги по оценкам экспертов являются очень качественным защищенным продуктом, поэтому доверие здесь достаточно высоко», — сказал политолог.

В Мособлизбиркоме ранее сообщили, что по состоянию на 10:00 воскресенья явка на выборах в Московской области составила 29,71%. Всего проголосовали 1 753 935 человек.