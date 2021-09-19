Явка на онлайн-голосование в Москве достигла 95% по состоянию на 18:00 19 сентября. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на сайт по наблюдению за электронным голосованием в столице.

По опубликованным данным, на выборах депутатов Госдумы восьмого созыва по федеральному избирательному округу уже проголосовали свыше 1,9 миллиона человек в Москве. Это число составило 95% от общего количества людей, которые подавали заявки.

При этом в Московской области явка по состоянию на 18:00 19 сентября составила 41,7%. Свой выбор сделали уже около 2,48 миллиона человек, уточнил председатель избирательной комиссии региона Илья Березкин. Он уточнил, что активнее всего голосуют жители Балашихи, Орехово-Зуевского и Коломенского городских округов.

Во всей стране по данным на это время проголосовали 45,15% жителей с правом голоса. С 17 по 19 сентября россияне могли проголосовать за депутатов Госдумы. Кроме того, в отдельных регионах страны одновременно с этим проходят региональные и муниципальные выборы. Оставить свой голос можно было и дистанционно — в этом году такой вид голосования стал доступен в Москве, Курской, Нижегородской, Ярославской, Мурманской и Ростовской областях, а также в городе Севастополе.