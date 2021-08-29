Досрочное голосование началось в регионах России 29 августа

Досрочное голосование на выборах началось 29 августа в тех регионах, которые труднодоступны для транспорта. Как уточнил ТАСС, также выборы проходят в воинских частях, на полярных станциях и на судах, которые находятся в плавании.

Проголосовать досрочно, начиная уже с воскресенья, смогут жители 11 российских регионов. Среди них — Якутия, Камчатский и Приморский край, Магаданская и Мурманская области. Стартует голосование и в Калининградской области — но только для тех, кто находится на судах.

До жителей труднодоступных территорий члены избиркома доберутся при помощи авиации, автомобилей и водного транспорта. Помогать будут органы власти и сотрудники МЧС.

На телевидении и радио уже стартовали предвыборные дебаты. Они идут по четкому графику, СМИ предоставляют под них эфирное время на бесплатной основе.