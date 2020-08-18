Дональд Трамп назвал Владимира Путина «шахматистом мирового уровня»

Президент США Дональд Трамп в рамках выступления в штате Висконсин назвал главу России Владимира Путина «шахматистом мирового уровня». Так же он выразился о лидерах Китая, КНДР и Турции.

«Одна вещь, которую я понял — Путин, президент Си, Ким Чен Ын, Тайип Эрдоган — они шахматисты мирового уровня», — подчеркнул Трамп.

Доктор исторических наук Алексей Подберезкин объяснил, почему американский лидер так охарактеризовал своих иностранных коллег, информирует радио Sputnik.

«Трамп просто объективно оценил реальность — это очень важное качество для всех политиков», — пояснил специалист.

По словам эксперта, глава Соединенных Штатов является реалистом, который разбирается в бизнес-стратегиях. Подберезкин заключил, что президент США констатировал факт.