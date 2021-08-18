Коммунисты Подмосковья пообещали помощь обманутым дольщикам из Брехова

Обманутые дольщики ЖК «Немецкая деревня» в Брехове встретились с зампредом Мособлдумы и вторым секретарем МК КПРФ Константином Черемисовым. Без жилья остались 320 семей — почти 1000 человек, — которые борются за свои права уже несколько лет.

Вложенные в строительство жилья в «Немецкой деревне» деньги присвоил застройщик. Власти всех уровней бросили людей на произвол судьбы. Дело не сдвинулось с мертвой точки даже после прямого общения с президентом. Он дал конкретные указания региональным чиновникам разобраться и помочь дольщикам.

Сегодня вкладчики продолжают искать правду в судах, ищут инвесторов, а земля находится под арестом.

Константин Черемисов заявил, что постарается сделать все возможное в своих полномочиях, чтобы помочь пострадавшим.