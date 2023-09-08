Выборы 08 сентября 2023, 16:36 «Долг любого россиянина». Участник СВО пришел голосовать вместе с женой и дочерью Участник СВО Башкин проголосовал в Подольске на выборах губернатора Подмосковья

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Участник СВО Тимур Башкин проголосовал в Подольске. Он пришел на избирательный участок вместе с женой Екатериной и 14-летней дочерью.

Тимур Башкин — обладатель государственных наград. Его отправили в запас после ранения.

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На выборы он пришел в пятницу, потому что появилось свободное время — вечером он планирует уехать с родными на дачу, а в выходные отправится с дочерью на рыбалку.

«Мы с дочкой много времени проводим вместе. Семья поддержала и пошла [на выборы] вместе со мной. Дочь пришла в первый раз: я ей объяснил, что важно голосовать, посмотреть, как это происходит. Мне кажется, что это вообще долг любого российского гражданина — идти на выборы, чтобы будущее расцветало», — поделился Тимур Башкин.

По его мнению, голосовать нужно ради будущего, ради своих детей. Участник спецоперации отметил, что той же позиции придерживаются и его друзья. Они также решили не пропускать выборы.

Супруга Тимура Екатерина отдала свой голос на рабочем месте.

«Не выходя никуда села, проголосовала, и все. Все очевидно: куда заходить, куда нажимать. Важно отдать свой гражданский долг, проголосовать», — рассказала она.

Семья отметила, что трехдневные выборы — это удобно: так успеют проголосовать все желающие.