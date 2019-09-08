«Для муниципальных выборов явка хорошая». Как прошли выборы в Орехово-Зуеве?

В Орехово-Зуевском округе после объединения с Ликино-Дулево насчитывалось почти двести тысяч потенциальных избирателей. Самые ответственные встали пораньше и направились на участки. В районе их было 76. Пять из них — временные, они располагались в больницах.

Также можно было проголосовать заранее, и в день выборов члены избиркомов вскрывали конверты с бюллетенями, кидая в урны в присутствии наблюдателей. А еще можно было проголосовать дома. К тем, кому физически было трудно прийти на участок, выезжали люди с переносными урнами.

На участках для людей с ограниченными возможностями предусмотрели специальные кабины.

Не забыли и про тех, кто голосовал впервые. Для молодых избирателей приготовили памятные сувениры — кружки и блокноты с символикой города.

Как правило, люди шли на участки с утра до обеда и ближе к вечеру. Ну, а контролировали процесс не только наблюдатели и полицейские, но и официальные лица. К примеру, в Орехово-Зуево приехал член избирательной комиссии Московской области Руслан Фурс, который выявил одну забавную жалобу.

«Я просто был сейчас на одном участке, там была одна забавная жалоба. В школе три больших участка, и там много пенсионеров голосует, и директор от широкой души поставила бесплатный сахар на столике, где люди могут присесть и попить чаю, и какие-то маленькие печенюшки. И вот кто-то там из наблюдателей написал жалобу, они срочно убрали. Скорее всего, это просто курьез», — отметил Руслан Фурс.

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Избирательные участки располагались в разных местах, но наиболее высокие явки были именно в школах. Дело в том, что они находились в более густонаселенных районах. Туда шли целыми семьями. Для людей это был лишний повод встретить бывших учителей. После обеда в город приехал действующий депутат Мособлдумы Эдуард Живцов, чтобы оценить ход голосования.

«Для муниципальных выборов явка хорошая, я проехал деревни, посмотрел избирательные участки. Народ активно идет, нарушений нет, и хорошая явка, результат узнаем после 20 часов, но идет активно голосование», — уточнил Эдуард Живцов.

Ближе к вечеру на участки для голосований стали подтягиваться дачники, которые вернулись в город. В целом день выборов в Орехово-Зуеве прошел спокойно, без нарушений и провокаций. На выходе из участков горожане даже отвечали на опрос — за кого голосовали. Данные этих опросов, которые называются экзит-поллами, будут известны уже в ближайшее время, но надо понимать, что такая статистика не может быть на сто процентов точной.