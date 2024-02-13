Выборы 13 февраля 2024, 11:30 Дипломаты РФ попросили власти ФРГ запретить акции у здания в день выборов Посольство РФ в Германии попросило запретить акции у здания в день выборов РИА «Новости»

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Власти Берлина и Бонна пока не согласовали проведение голосования на президентских выборах в избирательных участках, которые должны открыться в дипломатических миссиях. При этом дипломаты также обратились с просьбой запретить акции протеста в день выборов. Об этом сообщил посол РФ в ФРГ Сергей Нечаев. Его слова передал РБК.

«Обстановку вокруг посольства сложно назвать спокойной», — пояснил посол.

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По его словам, нельзя исключать провокации в день голосования. В марте могут пройти митинги антироссийского характера. Чтобы не допустить этого, дипломаты попросили немецкие власти принять меры безопасности.

«Настаиваем на запрете проведения массовых акций», — добавил Нечаев.

Россия планирует привлечь частные охранные организации, чтобы усилить безопасность возле загранучреждений. Посол напомнил, что немецкие власти решили закрыть четыре из пяти генконсульств РФ, находящихся на территории страны. Это также негативно отразится на избирательном процессе.

Ранее ЦИК сообщил, что в избирательных бюллетенях россияне увидят четыре фамилии. Это Владимир Путин, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Леонид Слуцкий, которые зарегистрированы кандидатами.