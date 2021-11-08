Депутат прокомментировал идею запрещать участие в выборах недавно сменившим фамилию
Депутат Федоров: предложение ограничивать участие в выборах сменивших фамилию противоречит Конституции
Депутат Госдумы Евгений Федоров в разговоре с RT прокомментировал предложение ограничивать недавно сменивших фамилию граждан в участии в выборах. Он заявил, что такие меры будут противоречить Конституции.
Он отметил, что предложение касается прописанных в Конституции прав человека.
«В том числе так называемого пассивного избирательного права, прописанного в Конституции. И ограничение такого права возможно только по основаниям, прописанным в Конституции. Смена фамилии в Конституции не прописана. Это невозможно», — пояснил депутат.
Он добавил, что проблема кандидатов-двойников на выборах действительно существует, но бороться с ней нужно другими методами.
Запретить недавно сменившим фамилию участвовать в выборах ранее предложил политолог Антон Орлов.