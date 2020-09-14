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    14 сентября 2020, 01:39

    Депутат предложил наказывать за невыполнение предвыборных обещаний

    Кирилл Фролов

    Замглавы думской фракции «Справедливая Россия» Олег Нилов готовит законопроект о политическом мошенничестве. Речь идет о новой статье УК, по которой, как предлагает Нилов, будут наказывать за нарушение кандидатом своих предвыборных обещаний.
    Депутат предложил наказывать за невыполнение предвыборных обещаний

    По словам парламентария, предвыборные обещания можно зафиксировать нотариально, а потом спрашивать с депутатов, если они голосовали не за то, о чем договаривались с избирателями.

    «Я буду предлагать законопроект о политическом мошенничестве, который будет предусматривать, что кандидатов будут сразу спрашивать, как они будут голосовать, например, за повышение пенсионного возраста или внедрение прогрессивной ставки налога», — процитировало Нилова РИА «Новости».

    Также депутат выступил против проведения думских выборов в течение нескольких дней, поскольку в этом случае голосование, по его словам, «проходит бесконтрольно», ведь «ни одна из партий не может обеспечить круглосуточный контроль».

    Выборы в Госдуму должны пройти в единый день голосования 19 сентября 2021 года.

    Новости SMI.FM