Депутат предложил наказывать за невыполнение предвыборных обещаний

Замглавы думской фракции «Справедливая Россия» Олег Нилов готовит законопроект о политическом мошенничестве. Речь идет о новой статье УК, по которой, как предлагает Нилов, будут наказывать за нарушение кандидатом своих предвыборных обещаний.

По словам парламентария, предвыборные обещания можно зафиксировать нотариально, а потом спрашивать с депутатов, если они голосовали не за то, о чем договаривались с избирателями.

«Я буду предлагать законопроект о политическом мошенничестве, который будет предусматривать, что кандидатов будут сразу спрашивать, как они будут голосовать, например, за повышение пенсионного возраста или внедрение прогрессивной ставки налога», — процитировало Нилова РИА «Новости».

Также депутат выступил против проведения думских выборов в течение нескольких дней, поскольку в этом случае голосование, по его словам, «проходит бесконтрольно», ведь «ни одна из партий не может обеспечить круглосуточный контроль».

Выборы в Госдуму должны пройти в единый день голосования 19 сентября 2021 года.