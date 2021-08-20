Депутат от КПРФ Наумов встретился с жителями Пущина

Депутат Московской областной Думы, председатель комитета по местному самоуправлению, секретарь МК КПРФ Александр Наумов вместе с депутатами городского округа Пущино Татьяной Хохловой и Натальей Чапуриной встретились с местными жителями. Беседа прошла у памятника дважды Героя Советского Союза Михаила Кузнецова.

«Александр Наумов рассказал о программе, с которой коммунисты идут на предстоящие выборы. Реализация этой программы позволит решить наиболее острые проблемы нашей страны и вывести ее на качественно новый уровень развития», — сказано в сообщении пресс-службы депутата Мособлдумы.

В частности, участники встречи отметили, что в Подмосковье нужно сделать упор на улучшении медицины, науки, образования, увеличить количество рабочих мест. Партия КПРФ предложила решить накопившиеся проблемы путем реализации комплексной программы по развитию страны.

Наумов также ответил на многочисленные вопросы участников встречи. Жители Пущина поддержали программу, которую предложила КПРФ, и пожелали успеха на предстоящих выборах, которые пройдут 19 сентября.