Депутат от КПРФ Наумов поздравил работников «Серпрегионгаза» с профессиональным праздником

Депутат Московской областной думы, председатель комитета по местному самоуправлению, секретарь МК КПРФ Александр Наумов 5 сентября — в День работников нефтяной и газовой промышленности — посетил предприятие «Серпрегионгаз». Он поздравил его работников с профессиональным праздником.

На мероприятии также присутствовали депутаты Мособлдумы по списку КПРФ Дмитрий Наумов и кандидат в депутаты городского округа Протвино Кристина Бахарева.

Генеральный директор Сергей Соколов и сотрудники компании продемонстрировали Александру Наумову, Дмитрию Наумову и Кристине Бахаревой оборудование «Серпрегионгаза»: машины аварийной газовой службы систему СБЭГ, диспетчерскую, набор слесаря. Также ему продемонстрировали работу системы безопасности.

Коммунист отметил, что пока что газификация в стране не завершена, но благодаря президентской программе процесс должен пойти быстрее.

«Я хотел бы вас поздравить с праздником, ваш труд пользуется заслуженным уважением. То, что вы продемонстрировали сегодня вызывает восхищение. Это импортозамещение не на словах, а на деле. Вы не закупаете иностранное оборудование, а создаете свой продукт, который по ряду параметров превосходит зарубежные аналоги!» — добавил он.

Александр Наумов в честь праздника вручил руководителю предприятия Сергею Соколову благодарственное письмо Московской областной думы.

Депутат призвал работников «Серпрегионгаза» прийти на избирательные участки 19 сентября и сделать правильный выбор. Он отметил, что программа КПРФ направлена на формирование бюджета развития, создание новых рабочих мест, защиту социально уязвимых категорий населения: пенсионеров, инвалидов, многодетных семей.