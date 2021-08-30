Депутат от КПРФ Александр Наумов провел прием жителей Серпухова

Депутат Московской областной думы, председатель комитета по местному самоуправлению, секретарь МК КПРФ Александр Наумов 27 августа провел прием граждан в городе Серпухов. На мероприятии присутствовал первый секретарь Серпуховского ГК КПРФ Михаил Волков.

К Наумову обратились люди, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации. Одна из женщин рассказала, что ей и детям прекратили выплачивать пособие как чернобыльцам. Семья в момент аварии на ЧАЭС жила в 30-километровой зоне отчуждения.

Кроме того, с ее сына сняли инвалидность, несмотря на то, что его болезнь неизлечима, носит генетический характер и является прямым следствием высокой дозы облучения. Ее получили родители, находясь в чернобыльской зоне.

Немало обращений было и от страдающих тяжелыми заболеваниями, в том числе и онкологическими. Этим людям нужны дорогостоящие лекарственные препараты и медицинские процедуры.

Некоторые жители Серпухова не могли лично присутствовать на приеме. Несмотря на это, Александр Наумов ознакомился со всеми обращениями и принял решение об оказании помощи нуждающимся в рамках депутатских полномочий.