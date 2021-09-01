Депутат от КПРФ Александр Наумов провел прием в Кашире

Депутат Московской областной думы, председатель комитета по местному самоуправлению, секретарь МК КПРФ Александр Наумов встретился с жителями Каширы. На приеме также присутствовал депутат городского округа Кашира, первый секретарь Каширского ГК КПРФ Юрий Волконитин.

За помощью к депутату обратились люди, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации. Большинство из них — пенсионеры, страдающие хроническими заболеваниями, нуждающиеся в лечении, дорогостоящих препаратах, реабилитации. Часто бесплатные процедуры и обследования, в том числе для онкологических больных, оказываются недоступными.

Одна из обратившихся к депутату жительниц села Кокино до недавнего времени была социальным работником, перенесла COVID-19, сейчас столкнулась с серьезными последствиями болезни. У нее обострились хронические заболевания, соответственно резко выросли расходы на лекарства и лечение при пенсии в 15 тысяч рублей.

С просьбой о помощи другого характера к Наумову обратилась мать-одиночка, воспитывающая сына-дошкольника. У нее есть еще двое детей, которые воспитываются в приемной семье, ведь она потеряла родительские права. Женщина исправилась: начала вести нормальный образ жизни, устроилась на работу, исправно платила алименты. Однако в период отпуска по беременности и уходу за третьим ребенком до полутора лет, когда она не могла платить алименты, у нее накопилась задолженность в 600 тысяч рублей. Она погашает долг, но из ее заработка вычитают 20 тысяч рублей ежемесячно, при зарплате менее 25 тысяч. Ее младший ребенок нуждается в лечении, при этом получить социальное пособие как матери-одиночке ей не удается.

Наумов внимательно выслушал каждого пришедшего на прием жителя Каширы. Он подчеркнул, что всем нуждающимся будет оказана помощь в рамках депутатский полномочий.