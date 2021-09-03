Депутат-коммунист Наумов встретился с жителями деревни Борисово

Депутат Московской областной думы, председатель комитета по местному самоуправлению, секретарь МК КПРФ Александр Наумов 2 сентября встретился с жителями деревни Борисово городского округа Серпухов. Также на мероприятии присутствовал первый секретарь Серпуховского ГК КПРФ Михаил Волков.

Наумов во время встречи объяснил жителям Борисова суть предвыборной программы КПРФ. Он подчеркнул, что главная цель коммунистов — защита интересов народа, достойная жизнь каждого человека, развитие страны и ее сохранение для будущих поколений.

Депутат рассказал, что коммунисты давно призывают власти начать вкладывать деньги резервных фондов в развитие промышленности, сельского хозяйства и социальной инфраструктуры.

По его словам, необходимо вернуть деньги, которые выведены в офшоры, и ввести прогрессивную шкалу налогообложения. По его мнению, только данные меры позволят увеличить бюджет в полтора раза. Благодаря этому можно будет повысить минимальные пенсии и МРОТ до 25 тысяч рублей, гарантировать бесплатные образование и медицину.

Александр Наумов призвал собравшихся прийти на выборы 19 сентября и сделать правильный выбор. Ведь только он позволит изменить жизнь к лучшему. Местные жители поддержали программу КПРФ и пожелали победы коммунистам на выборах.