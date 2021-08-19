Депутат-коммунист Наумов провел встречу с жителями Ступина

Депутат Московской областной Думы, председатель комитета по местному самоуправлению, секретарь МК КПРФ Александр Наумов 17 августа вместе с депутатом городского округа Ступино Андреем Бурыкиным и кандидатом в депутаты Мособлдумы Рустамом Волковым встретился с горожанами во дворах домов № 87 и 79 на улице Андропова. Об этом сообщила пресс-служба Наумова.

Местные жители говорили о необходимости индексации пенсий для работающих пенсионеров. Они пожаловались на протечки кровли, отсутствие освещения в подъездах и лифтах, проблемы с отоплением.

Также некоторые раскритиковали и систему здравоохранения. Пожилые люди пожаловались на то, что им сложно записаться ко врачу. В частности, практически невозможно получить направление на сдачу анализов или обследование.

На встрече с депутатами присутствовала и молодежь. Они подняли вопрос о трудоустройстве, организации движения в городе, регулярно возникающих пробках на улицах. Один местный житель рассказал о том, что его отцу после выписки из ЦРБ пришлось идти с катетером 200 метров до такси, поскольку машины на территорию медицинского учреждения не пускают.

«Многие участники встреч написали обращение на имя депутата Александра Наумова с просьбой оказать помочь в решении своих проблем», — сообщили в пресс-службе.

Пришедшие на встречу люди выразили поддержку КПРФ. Они надеются, что партия успешно покажет себя на выборах депутатов Московской областной думы в сентябре.