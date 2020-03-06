Депутат Госдумы: женщины-кандидаты вряд ли избавятся от стереотипа

Журова предположила, что стереотипное мышление в России сохраняется до сих пор и «крайне сложно его изменить». Она оценила результаты опроса ВЦИОМ, по которым 68% респондентов не хотели бы видеть женщину на посту президента.

Депутат подчеркнула, что специалисты аналитического центра, вероятно, опросили минимум 50% женщин, которые «не всегда хотят видеть женщину руководителем». Она уточнила, что важные общественные решения перекладывают на мужчину.

«Ну и далеко не все мужчины готовы видеть женщину на руководящем посту, потому что есть эта знаменитая, вырванная из контекста фраза Ленина, насчет кухарки, управляющей государством. Ленин, конечно, говорил о другом — о том, что когда страна станет настолько образована, что даже кухарка, получившая образование, сможет управлять государством. Но люди, вырвав из контекста, сделали эту фразу практически мемом. И теперь, когда кто-то говорит о женщине, которая может занять какой-то пост, или когда она делает что-то неудачное, то сразу вспоминают эту фразу», — заметила Журова.

По ее словам, европейские страны справились с таким отношением квотированием, но «у нас даже это не пройдет».

«Я считаю, что это невозможно. И женщины сами начинают оскорбляться, обижаться, когда что-то квотировать начинают. Наверное, нам надо пройти какой-то исторический период, чтобы потребность в женщине-президенте, женщине-руководителе появилась в обществе», — пояснила Журова.