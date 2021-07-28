Депутат «Единой России» Дементьев посетил центр сбора наказов в Подмосковье

Единый центр сбора наказов жителей в программу «Единой России» «Подмосковье — территория перемен» активно работает и получил уже более 20 тысяч предложений. Об этом заявил депутат Государственной думы от Московской области, председатель Всероссийского общества инвалидов Михаил Терентьев во время посещения организации.

Он познакомился с работой центра, который находится в Реутове.

«Захотелось посмотреть на работу центра лично, до этого знакомился с поступающими наказами в реестре поступающих предложений. Количество предложений и инициатив впечатляет: уже к сегодняшнему дню их больше 20 тысяч», — отметил депутат.

По его словам, с одной стороны, это радует. Ведь получается, что есть доверие к партии. С другой стороны, огорчает, потому что проблем еще много.

Терентьев сказал, что его как председателя Всероссийского общества инвалидов особенно интересуют предложения, которые касаются жизни людей с ограниченными возможностями.

«Проблемы в жизни инвалидов будут всегда. Однако меняется их содержание, качество. Лет пять назад мы говорили о безбарьерной среде, потом о невозможности обучаться в школе. Сейчас, когда новые школы строятся с учетом интересов людей с ограниченными возможностями, мы обсуждаем, насколько удачно это делается», — добавил он.

Депутат заявил, что проблемы инвалидов сейчас уже лежат в плоскости занятости, обучения, получения санаторно-курортного лечения. В конце своего посещения он резюмировал, что остался доволен работой центра сбора наказов для программы «Единой России».

Единый центр сбора наказов работает ежедневно с 09:00 до 20:00. По состоянию на 23 июля туда поступило около 20 тысяч предложений. Обработкой информации занимаются 30 волонтеров. Центр сбора наказов начал работать две недели назад, он продолжит свою деятельность до середины августа.