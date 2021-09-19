Депардье проголосовал на выборах в Госдуму в российском посольстве в Париже

Знаменитый французский актер Жерар Депардье, получивший российское гражданство, проголосовал на выборах в Госдуму. В настоящее время он находится в своей родной стране, поэтому посетил участок в посольстве РФ в Париже.

«Я проголосовал, потому что это мой долг. Я восхищаюсь Россией, я восхищаюсь президентом России Владимиром Путиным», — процитировал актера ТАСС.

Граждане РФ, находящиеся во Франции, могут проголосовать на выборах 19 сентября в посольстве в Париже, генконсульствах в Марселе и Страсбурге, еще один участок открыт в канцелярии генконсульства в Вильфранш-сюр-Мере.

В России выборы депутатов Госдумы проходят в течение трех дней — 17, 18 и 19 сентября. Предварительные итоги будут подведены сегодня, после 21:00 по московскому времени.

Российский паспорт Депардье получил в 2013 году. Местом его постоянной прописки стала квартира на улице Демократическая в центре столицы Мордовии, городе Саранске.