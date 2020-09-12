День тишины наступил в России

В большинстве регионов России наступил день тишины, в который запрещена любая предвыборная агитация. В воскресенье, 13 сентября, в 83 субъектах РФ пройдет основное голосование на различных региональных выборах.

Отдать свой голос можно начиная с 11 сентября. По словам главы ЦИК Эллы Памфиловой, в этом году, несмотря на проведение досрочного голосования 11 и 12 числа, «единым днем голосования является один день — 13 сентября и, согласно законодательству, предвыборную агитацию нельзя вести только 12 и 13 сентября».

На следующих выборах день тишины «будет перед первым днем голосования», заявила ТАСС Памфилова. Это позволят сделать принятые поправки о голосовании на протяжении одного-трех дней.

В эти выходные жители 18 регионов выберут губернаторов, в 11 регионах можно выбрать депутатов законодательных собраний, также пройдут довыборы депутатов Госдумы.

В половине субъектов переизбираются действующие главы, в девяти регионах за губернаторское кресло поборются временно исполняющие обязанности.