Делегация ЦИК срочно выехала в Петербург после жалоб Булановой

Представители аппарата Центризбиркома России срочно выехали в Санкт-Петербург для сбора информации о проведении избирательной кампании перед сентябрьскими выборами. Об этом сообщила председатель ЦИК РФ Элла Памфилова.

Делегацию ЦИК срочно направили в Петербург после того, как кандидат от партии «Родина» певица Татьяна Буланова пожаловалась на якобы плохую организацию избирательной кампании.

Памфилова в ходе заседания ЦИК в понедельник обратилась к Булановой и сообщила, что разделяет ее озабоченность. Однако Памфилова не согласилась с тем, что петербургский губернатор не следит за проведением кампании.

«Он публично поддержал и дал высокую оценку избирательной системе города, тогда как ЦИК России трижды выражала недоверие», — процитировал ТАСС слова Памфиловой.

Глава ЦИК напомнила, что после выборов 2019 года петербургской комиссии предлагали самораспуститься, чтобы город получил достойную избирательную систему. Но тот шанс был упущен. И ЦИК дает городской комиссии еще один, чтобы исправить ошибки.

«Мы поменяли нескольких председателей, а воз и ныне там», — сказала она.

Представители ЦИК соберут всю информацию, чтобы решения были более взвешенными, заявила Памфилова.

Ранее глава ЦИК объяснила отказ наблюдателей ОБСЕ приезжать на выборы в Госдуму, которые будут проходить с 17 по 19 сентября.