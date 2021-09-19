Дейви Джонс пришел проголосовать на выборах на Камчатке

Житель в костюме героя популярной франшизы «Пираты Карибского моря» Дейви Джонса пришел проголосовать на один из избирательных участков на Камчатке. Как и другие избиратели, он надел маску, а клешня и щупальца не помешали ему сделать свой выбор.

Об этом сообщили в пресс-службе правительства Камчатского края. Там уточнили, что Дейви Джонс соблюдал все требования, которые действуют для остальных голосующих. На входе он дал померить температуру и прошел дезинфекцию, а также надел одноразовую медицинскую маску.

Затем капитан «Летучего голландца» показал свои документы и получил на руки бюллетени. Отдав свой голос, Дейви Джонс также призвал остальных жителей Камчатки прийти на избирательные участки и сделать выбор.

«Для каждого гражданина нашей страны голосование — это очень важное и ответственное дело. Сегодня мы отдаем голоса за наше будущее. Я сделал свой выбор и призываю всех жителей Камчатки сделать свой. Голосование займет немного времени, но вы будете знать, что сделали свой вклад в будущее нашего края и нашей страны», — сказал он.

После двух дней голосования явка в Камчатском крае достигла 25,53%. В пятницу и субботу свой выбор сделали 59 667 человек.