Дегтярев победил на выборах главы Хабаровского края

Временно исполняющий обязанности главы Хабараского края Михаил Дегтярев одержал победу на выборах губернатора региона. После обработки 100% протоколов он получил 56,81%. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на председателя избирательной комиссии края Дениса Кузьменко.

«Уже поступили 100% протоколов. У Дегтярева Михаила Владимировича 56,81% голосов», — сказал Кузьменко.

На втором месте — телеведущая Марина Ким («Справедливая Россия — За правду») с 25,39%, за ним следуют представитель Партии пенсионеров Владимир Парфенов с 10,02% и предприниматель Бабек Мамедов («Родина») с 3,53%.

Дегтярева назначили врио губернатора Хабаровского края 20 июля 2020 года. Он 20 сентября назвал три главные задачи региона: завершить начатые проекты в сфере благоустройства, строительства социально значимых объектов, ремонта, а также подготовиться к отопительному сезону и работать над бюджетом на 2022 год вместе с депутатами Законодательной думы Хабаровского края.

Выборы в Госдуму VIII созыва прошли с 17 по 19 сентября. Депутаты Госдумы избираются на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов — по партийным спискам, 225 — по одномандатным округам в один тур.